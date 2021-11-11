За сутки в Карелии 63 ребенка заразились коронавирусом

За время пандемии COVID-19 был выявлен у 9 127 детей в республике, сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

По данным на 11 ноября, за сутки коронавирус был выявлен у 63 детей в республике. Число инфицированных коронавирусом детей в республике увеличилось до 9127. Об этом сообщил министр здравоохранения Республики Карелия Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

За минувшие сутки от коронавируса выздоровели 62 маленьких пациента. Число выздоровевших детей за время пандемии достигло 8599.

Напомним, за сутки в Карелии коронавирусом был инфицирован 325 человек, зарегистрировано две смерти, выздоровели 283 пациента.