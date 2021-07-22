За сутки в Карелии коронавирус обнаружен у 26 детей

Число детей, заразившихся коронавирусой инфекцией, продолжает расти.

По данным на 23 июля, число несовершеннолетних, заразившихся коронавирусом за время пандемии, увеличилось до 5309. За сутки выявлено 26 новых случаев COVID-19 у детей.

Сутками ранее этот показатель был 25. Об этом сообщил на своей странице глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

Выздоровели от коронавирусной инфекции за минувшие сутки 16 детей. Всего число выздоровевших детей с начала пандемии составило 4795.

Напомним, за минувшие сутки коронавирус был выявлен у 182 жителей республики, зарегистрировано 4 смерти. Всего с начала пандемии заразились коронавирусом 54641 человек, умерли 698 пациентов.