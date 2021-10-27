За сутки в Карелии коронавирус поразил еще 57 детей

Всего за время пандемии в республике 8384 маленьких пациентов заразились COVID-19, 7910 детей выздоровели, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

По данным на 27 октября, за сутки коронавирус был выявлен у 57 несовершеннолетних в республике. Накануне этот показатель был на уровне 48. Число инфицированных коронавирусом детей в республике достигло 8384 человек.

За минувшие сутки от коронавируса выздоровели 53 несовершеннолетних в Карелии. Число выздоровевших маленьких пациентов за время пандемии достигло 7910.

Напомним, за сутки в Карелии коронавирусом инфицирован 283 человек, зарегистрировано 3 смерти, выздоровели 295 пациентов.