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За сутки в Карелии коронавирус унес жизни пяти человек

Новости. Общество
09:31, 14 Декабря 2021
фото: © Максим Блинов / РИА Новости

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Всего с начала пандемии у Карелии умер 1131 ковидный больной, сообщается на странице главы Минздрава Карелии Михаила Охлопкова.

На 14 декабря в Карелии зарегистрированы 86859 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 10591 ребёнок.

За прошедшие сутки выявлен 221 инфицированный (42 — дети), из них непривитых — 210 (95%).

В ковидных стационарах получают лечение 734 пациента, в состоянии средней тяжести — 664 человека, в тяжёлом — 67 (из них непривитых — 65).

В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 3 крайне тяжёлых больных.

Выздоровели с начала пандемии 81923 человека, за последние сутки — 207.

За сутки зарегистрированы 5 умерших от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1131 человека.

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