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За сутки в Карелии коронавирус забрал жизни еще пяти человек – смертность не снижается

Новости. Общество
09:22, 20 Января 2022
фото: © oren.ru

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Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция в республике унесла жизни 1268 человек, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

На 19 января в Республике Карелия зарегистрированы 93135 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 11179 детей.

За прошедшие сутки выявлены 335 инфицированных (36 - дети), из них непривитых – 324 (96,7%).

В ковидных стационарах получают лечение 608 пациентов, в состоянии средней тяжести – 532 человека, в тяжёлом – 69 (из них непривитых - 68).

В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 7 крайне тяжёлых больных.

Выздоровели с начала пандемии 88925 человек, за последние сутки – 273.

За сутки зарегистрированы 5 умерших от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1268 человек.

 

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