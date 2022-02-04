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За сутки в Карелии коронавирусом заболели 884 человека, трое умерли

Новости. Общество
09:42, 05 Февраля 2022
фото: Александр Гнетнев/ Красная зона, Госпиталь для ветеранов войн

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Всего в Карелии с начала пандемии коронавирусом заразились 103110 человек, сообщили в Минздраве республики.

На 5 февраля в Карелии зарегистрировано 103110 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 12935 детей.

За прошедшие сутки выявлены 884 инфицированных (200 - дети), из них непривитых – 840 (95 %).

В ковидных стационарах получают лечение 846 пациентов, в состоянии средней тяжести – 785 человек, в тяжёлом – 54 (из них непривитых - 50).

В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 7 крайне тяжёлых больных.

Выздоровели с начала пандемии 97568 человек, за последние сутки – 701.

За сутки зарегистрированы 3 умерших от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1335 человек.

В минувшую пятницу, 4 февраля, глава Петрозаводска Владимир Любарский в стихах сообщил, что заболел коронавирусом.

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