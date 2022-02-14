За сутки в Карелии коронавирусом заразились 1105 человек, трое ковидных больных умерли

О ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Карелии рассказали в Минздраве республики.

На 15 февраля в Республике Карелия зарегистрировано 114093 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 14828 детей.

За прошедшие сутки выявлены 1105 инфицированных (236 — дети), из них непривитых — 1050 (95%).

В ковидных стационарах получают лечение 1057 пациентов, в состоянии средней тяжести — 992 человека, в тяжёлом — 57 (из них непривитых — 53).

В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 8 крайне тяжёлых больных.

Выздоровели с начала пандемии 105554 человека, за последние сутки — 944.

За сутки зарегистрированы 3 умерших от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1368 человек.