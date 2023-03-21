За сутки в Карелии коронавирусом заразились 175 человек

В Карелии за истекшие 24 часа медики зафиксировали 175 новых случаев COVID-19.

По данным российского оперштаба по борьбе с коронавирусом, за сутки в Карелии этот диагноз поставили 175 жителям. Из них 16 человек госпитализировали. Выздоровели 316 пациентов.



Напомним, по данным оперштаба к утру 20 марта, за минувшие сутки в нашей республике зафиксировали 209 новых случаев коронавируса.



При этом за неделю с 13 по 19 марта в регионе зафиксировали 1 241 случай заболевания COVID-19, рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.



По сравнению с предыдущей семидневкой отмечается рост на 47%. Коронавирусом стали чаще болеть подростки 15-17 лет и люди старше 18 лет.





