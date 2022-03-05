За сутки в Карелии коронавирусом заразились 19 детей — это наименьший показатель за последние месяцы

Всего за время пандемии около 17 тысяч детей заразились COVID-19, сообщил Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

На 9 марта зарегистрировано 16801 ребенок, инфицированный коронавирусом. За минувшие сутки выявлено 19 новых случаев заражения COVID-19 у детей, 24 часа назад этот показатель был 33.

Об этом сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

За сутки от коронавирусной инфекции выздоровели 39 ребенка. Общее число выздоровевших маленьких пациентов за время пандемии достигло 16446 человек.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии заразились коронавирусом 324 человек, выздоровели 315 пациентов, зарегистрирована одна смерть от COVID-19.