За сутки в Карелии коронавирусом заразились более 200 человек

За минувшие 24 часа диагноз COVID-19 поставили 209 жителям Карелии.

По информации российского оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, за последние сутки в нашей республике зафиксировали 209 новых случаев коронавируса. /



При этом в госпитализации никто не нуждался. В целом по России за истекшие 24 часа медики зарегистрировали 10 310 инфицированных COVID-19.



Скончался 31 пациент. Всего с начала пандемии в России коронавирус унес жизни 396 865 человек. Общее число случаев заражения превысило 22,51 миллиона.