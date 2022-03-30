За сутки в Карелии не зарегистрировано ни одной смерти

За минувшие сутки в Карелии от коронавируса вылечились 98 человек, сообщили в Минздраве республики.

На 24 апреля в Карелии зарегистрированы 133747 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 17527 детей.

За прошедшие сутки выявлены 84 инфицированных (11 – дети), из них непривитых – 71 (84,5%).

В ковидных стационарах получают лечение 303 пациента, в состоянии средней тяжести – 274 человека, в тяжёлом – 28 (из них непривитых - 28).

В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 1 крайне тяжёлого больного.

Выздоровели с начала пандемии 131004 человека, за последние сутки – 98.

За сутки не зарегистрировано умерших от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1492 человек.