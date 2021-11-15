За сутки в Карелии ни один ребенок коронавирусом не заболел

Министр здравоохранения республики Михаил Охлопков сообщил, что за минувшие сутки ни у одного ребенка не был выявлен коронавирус.

По данным на 10 января, в Карелии общее число инфицированных коронавирусом детей составляет 11009.

За минувшие сутки ни у одного ребенка не был выявлен коронавирус, выздоровели 12 детей. Число выздоровевших маленьких пациентов за время пандемии достигло 10947.

Напомним, за сутки в Карелии было выявлено 74 инфицированных, выздоровели 142 человека, зарегистрировано пять смертей.