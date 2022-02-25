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За сутки в Карелии от коронавируса умер один человек

Новости. Общество
09:28, 28 Февраля 2022
фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

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Всего пандемия коронавируса унесла жизни 1395 жителей республики, сообщил Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

На 28 февраля в Республике Карелия зарегистрированы 125193 инфицированных коронавирусной инфекцией.

За прошедшие сутки выявлены 440 инфицированных, из них непривитых — 399 (90,6%).

В ковидных стационарах получают лечение 937 пациентов, в состоянии средней тяжести — 891 человек, в тяжёлом — 39 (из них непривитых — 39).

В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 7 крайне тяжёлых больных.

Выздоровели с начала пандемии 117246 человек, за последние сутки — 653.

За сутки зарегистрирован 1 умерший от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1395 человек.

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