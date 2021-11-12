За сутки в Карелии от коронавируса вылечились на 40 человек больше, чем заразились

За прошедшие сутки в Карелии коронавирус выявлен у 164 человек, а выздоровели 204, сообщили в Минздраве республики.

На 31 декабря в Республике Карелия зарегистрированы 90265 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 10925 детей.

За прошедшие сутки выявлены 164 инфицированных (9 - дети), из них непривитых – 156 (95,1%).

В ковидных стационарах получает лечение 561 пациент, в состоянии средней тяжести – 498 человек, в тяжёлом – 58 (из них непривитых - 54).

В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 5 крайне тяжёлых больных.

Выздоровели с начала пандемии 85549 человек, за последние сутки – 204.

За сутки зарегистрированы 3 умерших от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1196 человек.