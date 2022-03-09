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За сутки в Карелии резко снизилось число заболевших коронавирусом детей

Новости. Общество
09:40, 15 Марта 2022
фото: © rossaprimavera.ru

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За минувшие сутки 12 детей заразились COVID-19, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

На 15 марта зарегистрировано 16940 детей, инфицированных коронавирусом. За минувшие сутки выявлено 12 новых случаев заражения COVID-19 у детей, 24 часа назад этот показатель был 22.

Об этом сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.
За сутки от коронавирусной инфекции выздоровели 59 детей.

Число выздоровевших маленьких пациентов за время пандемии достигло 16859 человек.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии заразились коронавирусом еще 107 человек, выздоровели 236 пациентов, зарегистрировано две смерти от COVID-19.

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