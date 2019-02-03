За сутки в Карелии сгорели две бани

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Спасатели в течение одного вечера потушили возгорания в двух банях в районах Карелии
Второго февраля в 22:02 пожарно-спасательные подразделения (4 чел., 2 ед. техники), привлекались для ликвидации пожара в частной бане по адресу: Суоярвский район, п. Лоймола, ул. Колесова, у д. 2. За 17 минут пожар был ликвидирован.
В тот же вечер в 22:52 спасатели Лоухского района (6 чел., 2 ед. техники), привлекались для ликвидации пожара в частной бане по адресу: Лоухский район, д. Коккосалма. В 23:48 пожар ликвидирован.
Как сообщили в МЧС по Карелии, пострадавших в обоих происшествиях нет.
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