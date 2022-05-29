За сутки в Карелии смертей от коронавируса не зарегистрировано, но число заболевших держится на отметке в 60 человек

О ситуации с заболеванием коронавирусом в Карелии рассказал министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

На 30 мая в Карелии зарегистрировано 135711 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 17867 детей.

За прошедшие сутки выявлены 60 инфицированных (9 — дети), из них непривитых — 47 (78,3%).

В ковидных стационарах получают лечение 213 пациентов, в состоянии средней тяжести — 177 человек, в тяжёлом — 36 (из них непривитых — 36).

В отделениях ИТАР нет крайне тяжёлых больных.

Выздоровели с начала пандемии 133214 человек, за последние сутки — 63.

За сутки не зарегистрировано умерших от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1510 человек.