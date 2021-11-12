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За сутки в Карелии у 29 детей обнаружили коронавирус

Новости. Общество
10:07, 21 Декабря 2021
фото: © Петр Ковалев / ТАСС

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За время пандемии ковидом заразился 10731 ребенок в республике.

По данным на 21 декабря, за сутки коронавирус был выявлен у 29 детей в Карелии. Число инфицированных коронавирусом детей в республике увеличилось до 10731. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

За минувшие сутки от коронавируса выздоровел 21 ребенок. Число выздоровевших маленьких пациентов за время пандемии достигло 10665.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии выявлены 195 инфицированных, выздоровели 213 человек, зарегистрировано еще четыре смерти.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-12-21 10:57:14
Ну как не заболеть, когда ученики на перемене из школы в магазин тащатся толпой-стадом, покуривая на ходу? Естественно, трудолюбивые и "мало получающие" учителя ничего не знают об этом. :) Нельзя им зарплату повышать, - они эту не отрабатывают.
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