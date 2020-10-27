За сутки в Карелии в больницы с коронавирусом попали 117 человек

Общее число заразившихся коронавирусной инфекцией в Карелии на 28 октября составило 6241 человек, сообщили в оперштабе республики.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 117 человек. Из этого числа заболевших – 98 человек, из них 27 имеют симптомы средней тяжести, один человек в крайне тяжелом состоянии.

Новые случаи коронавируса подтверждены: в Петрозаводске – 75 человек, в Прионежском районе – 2 человека (деревня Ужесельга), в Пряжинском районе – 3 человека (Пряжа – 2, деревня Каскессельга – 1), в Сегеже – 9 человек, в Сортавале – 2 человека, в Питкяранте – 1 человек, в Олонецком районе – 3 человека (Олонец – 2, деревня Верховье – 1), в Кондопоге – 3 человека, в Костомукше – 7 человек, в Пудоже – 1 человек, в Калевальском районе – 4 человека (Калевала – 3, поселок Боровой – 1), в Медвежьегорском районе – 2 человека (село Толвуя), в Муезерском районе – 5 человек (Муезерский – 1, поселок Тикша – 2, поселок Ледмозеро – 2).

Общее число заразившихся коронавирусной инфекцией в Карелии на 28 октября составило 6241 человек.

Всего выздоровело 4257 пациентов. За сутки выписаны по выздоровлению 11 человек: в Петрозаводске – 5, в Пряжинском районе – 2, в Сегежском районе – 2, в Лахденпохском районе – 1, в Кондопожском районе – 1.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 1016,4 на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 1054,7 случая, по Северо-Западу – 1526,4.