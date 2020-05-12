За сутки в Карелии выявлено 12 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией

В Карелии за сутки список зараженных коронавирусом увеличился на 12 человек, сообщили в оперштабе.

Так, 12 новых случаев коронавируса подтверждено в Карелии, все в Петрозаводске. На сегодняшний день общее число заболевших коронавирусом составлет в Карелии 188 человек.

Выздоровели еще 7 человек: в Прионежском районе (3 человека), в Петрозаводске (2 человека), в Кондопоге (1 человек) и в Сегеже (1 человек).

Всего проведено 23667 исследований.

На самокарантине находятся 6368 человек и 26 в местах обсервации.