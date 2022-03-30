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За сутки в Карелии заболели ковидом в два раза больше детей, чем накануне

Новости. Общество
09:59, 31 Марта 2022
фото: © Петр Ковалев / ТАСС

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За минувшие сутки коронавирус выявлен у 24 несовершеннолетних жителей Карелии.

Всего за время пандемии коронавирусом заразились 17 186 маленьких пациентов, сообщили глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

На 31 марта зарегистрировано 17186 детей, инфицированных коронавирусом. За минувшие сутки выявлено 24 новых случаев заражения COVID-19 у детей, накануне число заболевших ковидом несовершеннолетних составляло 12 человек.

За сутки от коронавирусной инфекции выздоровели три ребенка.
Число выздоровевших маленьких пациентов за время пандемии достигло 17118 человек.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии заразился коронавирусом еще 151 человек, выздоровели 269 пациентов, зарегистрирована одна смерть от COVID-19.

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