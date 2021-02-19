За сутки в ковид-центрах Карелии зарегистрировано еще две смерти больных с коронавирусом

От коронавируса скончалась одна жительница Пудожа и одна петрозаводчанка, сообщили в оперштабе Карелии.

В Карелии подтверждены еще два летальных исхода от коронавирусной инфекции: в Пудожской ЦРБ скончалась 65-летняя жительница Пудожа, в Республиканской инфекционной больнице умерла 56-летняя жительница Петрозаводска. Обе пациентки имели сопутствующие хронические заболевания.

Общее число умерших от коронавируса в Карелии на сегодняшний день составляет 284 человека.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 161 человека. Из этого числа заболевших – 152 человека, из них 41 имеют симптомы средней тяжести.

Всего в Карелии на 20 февраля зарегистрировано 39864 инфицированных COVID-19.

Выздоровели 35378 человек, за сутки выписан по выздоровлению 201 пациент.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 6439,6 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 2820,5 случая, по Северо-Западу – 4976,4.