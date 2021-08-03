За сутки в России 790 человек умерли от коронавируса, а 20 тысяч вылечились от опасного вируса

Всего в стране зарегистрировано 6 356 784 случая коронавирусной инфекции, сообщили в оперштабе.

За последние сутки в России выявлено 22 589 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 2 048 (9,1%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего в стране нарастающим итогом зарегистрировано 6 356 784 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 5 679 842.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписаны 20 096 человек.

Летальных случаев с начала пандемии зарегистрировано 161 715. За прошедшие сутки скончались 790 человек.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 166,9 миллиона лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведена 389 тысяч тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 3 августа остаются 1 261 514 человек.