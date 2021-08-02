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За сутки в России более 22 тысяч человек заразились коронавирусом

Новости. Общество
12:01, 03 Августа 2021
фото: © Гавриил Григоров / ТАСС

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Всего в стране зарегистрировано 6 334 195 случаев коронавирусной инфекции, сообщили в оперштабе.

За последние сутки в России выявлено 22 010 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 1 799 (8,2%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего в стране нарастающим итогом зарегистрировано 6 334 195 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 5 659 746.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписаны 18 963 человека.

Летальных случаев с начала пандемии зарегистрировано 160 925. За прошедшие сутки скончались 788 человек.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 166,5 миллиона лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведена 311 тысяч тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 3 августа остаются 1 239 486человек.

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