"За сутки в России коронавирус унес жизни 779 человек"

Общее число смертей от коронавируса в России за время пандемии составило 155 380 человек, сообщили в оперштабе.

За последние сутки в России выявлено 23 032 случая COVID-19 в 85 регионах, из них 2 129 (9,3%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего в стране нарастающим итогом зарегистрировано 6 172 812 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 5 526 950.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписаны 20 116 человек.

Летальных случаев с начала пандемии зарегистрировано 155 380. За прошедшие сутки скончались 779 человек.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 163,2 миллиона лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 323 тысяч тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 27 июля остаются 1 270 854 человека.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии зарегистрировано еще четыре смерти от COVID-19. Общее число жертв коронавируса увеличилось до 710.