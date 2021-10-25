За сутки в России коронавирусом заразились почти 38 тысяч человек — это новый антирекорд

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, общее число заразившихся COVID-19 в стране приблизилось к 8 миллионам 300 тысячам человек.

За последние сутки в России выявлено 37 930 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 3 387 (9,0%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

В стране нарастающим итогом зарегистрировано 8 279 573 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 7 186 611.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписано 20 690 человек.

По данным на 25 октября, за сутки в России подтверждено 1069 летальных исходов от коронавируса. Всего с начала пандемии от COVID-19 скончались 231 669 человек.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 25 октября остается 1 867 569 человек.

Напомним, за сутки у 321 жителя Карелии был диагностирован коронавирус, зарегистрированы пять смертей, выздоровели 315 пациентов.