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За сутки в России коронавирусом заразились почти 38 тысяч человек — это новый антирекорд

Новости. Общество
12:07, 25 Октября 2021
фото: © Сергей Бобылев / ТАСС

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По данным оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, общее число заразившихся COVID-19 в стране приблизилось к 8 миллионам 300 тысячам человек.

За последние сутки в России выявлено 37 930 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 3 387 (9,0%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

В стране нарастающим итогом зарегистрировано 8 279 573 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 7 186 611.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписано 20 690 человек.

По данным на 25 октября, за сутки в России подтверждено 1069 летальных исходов от коронавируса. Всего с начала пандемии от COVID-19 скончались 231 669 человек.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 25 октября остается 1 867 569 человек.

Напомним, за сутки у 321 жителя Карелии был диагностирован коронавирус, зарегистрированы пять смертей, выздоровели 315 пациентов.

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Комментарии

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2021-10-25 12:34:50
Зато , иностранцы , с купленными справками "Пфайзера " едут делать прививки в Россию...
Гость
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