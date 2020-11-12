За сутки в России коронавирусом заразились рекордное количество человек - 21 983

В России за сутки выявили 21 983 новых случаев коронавируса, сообщили в оперштабе по борьбе с COVID-19.

Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 21 983.

За все время пандемии в стране зарегистрирован 1 880 551 случай COVID-19.

Число летальных исходов из-за коронавируса в стране за сутки возросло на 411. Всего с начала пандемии зарегистрировано 32 443 смерти от коронавируса.

Число выздоровевших за сутки пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус, составило 18 735. Всего от инфекции вылечились 1 406 903 пациента.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 67,3 млн тестов на коронавирус, за последние сутки - 636 тысяч тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 13 ноября остаются 447 509 человек.