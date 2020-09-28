За сутки в России подтверждено 8232 случая COVID-19

За минувшие сутки в России подтверждено 8232 случая COVID-19 в 83 регионах, сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Среди вновь выявленных случаев 27,6% без клинических проявлений. Лидирует по числу заболевших Москва (2300 человек). На втором месте находится Санкт-Петербург с 251 новым случаем коронавируса. Третье место у Московской области, где за сутки заболели 209 человек.

Всего в России с начала пандемии зарегистрировано 1 167 805 случаев (+0,7%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

За последние сутки подтверждено 160 летальных случаев. Жертвами инфекции стали уже 20 545 человек.

Выздоровели за сутки в России 6479 пациентов. За весь период пандемии выписано по выздоровлению 952 399 человек.

Напомним, общее число заболевших в Карелии COVID-19 достигло 3953 человек.