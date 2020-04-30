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За сутки в России выявили 7933 новых случая заражения COVID-19

Новости. Общество
12:20, 01 Мая 2020
фото: © Сергей Петров/ТАСС
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В России за сутки коронавирусом заболели 7933 человека, это самый большой прирост за все время пандемии, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Отмечается, что у 44,5% новых инфицированных не было клинических проявлений.

Больше всего новых случаев в Москве — 3561 человек. В Московской области зарегистрировали 797 заболевшего, в Санкт-Петербурге — 349.

За сутки от заболевания умерли 96 человек, выздоровели — 1 601.

Таким образом, всего на 1 мая в России COVID-19 диагностировали у 114 431 человека (прирост за сутки — +7,4%), скончались 1 169 пациентов, поправились — 13 220.

По числу зараженных Россия находится на восьмом месте в мире. На сегодня самая тяжелая обстановка в США — там более миллиона заболевших, далее идут Испания, Италия, Великобритания, Франция, Германия и Турция, пишут РИА Новости.

Напомним, в Карелии за минувшие сутки коронавирусом заболели семь человек.

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