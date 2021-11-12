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За сутки в России выявлено более 30 тысяч случаев заражения коронавирусом

Новости. Общество
12:18, 08 Декабря 2021
фото: © РИА Новости / Илья Питалев

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Общее число случаев заражения в стране с начала пандемии приближается к 10 миллионам, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

За последние сутки в России выявлено 30 752 случая COVID-19 в 85 регионах, из них 2 292 (7,5%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего в стране нарастающим итогом зарегистрировано 9 895 597 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 8 602 067.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписано 36 976 человек.

По данным на 8 декабря, за сутки в России подтверждено 1 179 летальных исхода от коронавируса. Всего с начала пандемии от COVID-19 скончались 284 823 пациента.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 8 декабря остаются 1 664 134 человека.

Напомним, в Карелии за сутки выявлено 260 новых случаев коронавирусной инфекции, зарегистрированы четыре смерти от ковида, выздоровели 233 человека.

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Комментарии

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кир
2021-12-08 14:06:45
Уже пофиг совсем. Это подтвердил один уличный знакомый. Статистика упрямая вещь.
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