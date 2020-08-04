За сутки в России вылечилось от коронавируса больше человек, чем заболело

За последние сутки в России выявлено 5 204 человека, заболевших коронавирусной инфекцией, сообщили в оперштабе РФ.

Всего в Российской Федерации зарегистрировано 866 627 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Выздоровели за время пандемии в России 669 026 человек, за сутки выписаны по выздоровлению 7 555 пациентов.

Летальных случаев за все время: 14 490, за последние сутки подтверждено 139 смертей больных коронавирусом.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 29,4 млн тестов на коронавирус, за последние сутки - 232 тысячи тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 5 августа остаются 246 685 человек.