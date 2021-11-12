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За сутки в России заразились коронавирусом 33 996 человек, 1243 ковидных больных умерли

Новости. Общество
12:05, 23 Ноября 2021
фото: © РИА Новости / Илья Питалев

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Всего в стране зарегистрировано 9 400 835 слкчает заражения коронавирусной инфекцией, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

За последние сутки в России выявлено 33 996 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 2 024 (6,0%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 9 400 835 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 8 089 694.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписан 36 051 человек.

По данным на 22 ноября, за сутки в России подтверждено 1 243 летальных исхода от коронавируса. Всего с начала пандемии от COVID-19 скончались 266 579 пациентов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 23 ноября остаются 1 890 422 человека.

Напомним, за сутки в Карелии коронавирус был выявлен у 273 человек, зарегистрировано 3 смерти, выздоровел за сутки 249 заразившийся.

 

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