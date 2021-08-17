За сутки выявлено 15 детей заразились коронавирусом.

Общее число детей, заразившихся коронавирусом за время пандемии, увеличилось до 5857, сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

По данным на 19 августа, 15 несовершеннолетних в Карелии заразились COVID-19.

Общее число детей, заразившихся коронавирусом за время пандемии, увеличилось до 5857. Об этом сообщил на своей странице глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

Вылечились от коронавирусной инфекции за минувшие сутки 20 детей. Всего число выздоровевших детей с начала пандемии составило 5357.

Напомним, за сутки COVID-19 был выявлен у 170 жителей Карелии, зарегистрирована одна смерть.