За три месяца Карелия сократила объем госдолга на 2,5 млрд рублей

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С начала года объем госдолга Карелии сократился на 2,5 млрд рублей, в результате чего республике впервые за многие годы удалось приблизиться к решению задачи сравнять размер госдолга и собственных доходов бюджета.
Как сообщили в министерстве финансов Карелии, по отношению к годовому объёму собственных доходов бюджета долговая нагрузка сократилась со 124% на начало 2018 года до 104% на 1 апреля.
С целью снижения долговой нагрузки 30 марта осуществлено досрочное погашение кредитов (с наибольшей процентной ставкой) кредитных организаций в сумме 500 млн. рублей.
Погашение произведено за счет доходов бюджета Республики Карелия без привлечения заемных средств.
Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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