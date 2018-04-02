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Новости. Экономика
09:39, 02 Апреля 2018

За три месяца Карелия сократила объем госдолга на 2,5 млрд рублей

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С начала года объем госдолга Карелии сократился на 2,5 млрд рублей, в результате чего республике впервые за многие годы удалось приблизиться к решению задачи сравнять размер госдолга и собственных доходов бюджета.

Как сообщили в министерстве финансов Карелии, по отношению к годовому объёму собственных доходов бюджета долговая нагрузка сократилась со 124% на начало 2018 года до 104% на 1 апреля.

С целью снижения долговой нагрузки 30 марта осуществлено досрочное погашение кредитов (с наибольшей процентной ставкой) кредитных организаций в сумме 500 млн. рублей.

Погашение произведено за счет доходов бюджета Республики Карелия без привлечения заемных средств.

Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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dgin
2018-04-02 10:09:49
И где тут достижения , поступившие из Москвы деньги закрыли часть долгов .
Leopol'd
2018-04-02 10:04:03
Собственные доходы - это первый транш 2018 из Москвы? :-)
Гость
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