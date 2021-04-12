За три месяца в бюджет Карелии поступило 4,2 миллиарда рублей федеральных трансфертов

На реализацию в республике национальных проектов направлено 472 миллиона.

К началу апреля в бюджет Карелии поступило федеральных трансфертов на общую сумму 4,2 миллиарда рублей. Как пояснили в республиканском министерстве финансов, половину этой суммы – около 2,2 миллиарда – составили дотации, в том числе – 1,9 миллиарда на выравнивание бюджетной обеспеченности и почти 260 миллионов на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы.

Еще чуть более 2 миллиардов перечисленных в Карелию средств приходится на целевые межбюджетные трансферты, что на 42,5% выше аналогичного прошлогоднего уровня. В частности, на реализацию в республике национальных проектов направлено 472 миллиона рублей.