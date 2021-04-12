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За три месяца в бюджет Карелии поступило 4,2 миллиарда рублей федеральных трансфертов

Новости. Экономика
10:54, 13 Апреля 2021
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего
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На реализацию в республике национальных проектов направлено 472 миллиона.

К началу апреля в бюджет Карелии поступило федеральных трансфертов на общую сумму 4,2 миллиарда рублей. Как пояснили в республиканском министерстве финансов, половину этой суммы – около 2,2 миллиарда – составили дотации, в том числе – 1,9 миллиарда на выравнивание бюджетной обеспеченности и почти 260 миллионов на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы.

Еще чуть более 2 миллиардов перечисленных в Карелию средств приходится на целевые межбюджетные трансферты, что на 42,5% выше аналогичного прошлогоднего уровня. В частности, на реализацию в республике национальных проектов направлено 472 миллиона рублей.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Leopol'd
2021-04-13 11:13:47
А сколько миллиардов забрал федеральный центр, переведя крупнейших плательщиков в свою юрисдикцию? Теперь можно "с барского плеча" подачки бросать.
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