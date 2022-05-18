За украденную из магазина колбасу житель Карелии может лишиться свободы на два года

В Прионежье мужчина украл в магазине масло с колбасой на 7 тысяч рублей и теперь ему грозит уголовное наказание, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Прионежского района с заявлением о краже обратился представитель местного магазина. Он сообщил, что камеры видеонаблюдения зафиксировали, как посетитель взял с витрины сливочное масло, сыр и колбасу общей стоимостью 7 800 рублей, спрятал товары в сумку и, не расплатившись, покинул торговую точку.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что к имущественному преступлению причастен 38-летний ранее судимый петрозаводчанин. Он дал признательные показания.

Подозреваемый рассказал, что был в Прионежье проездом и решил зайти в магазин, хотя не имел при себе достаточно для покупок денег. Украв продукты, он отправился домой, где распорядился похищенным по своему усмотрению.

В настоящее время по признакам состава преступления возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция инкриминируемой фигуранту статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Дознание продолжается.