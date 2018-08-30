За увольнение людей предпенсионного возраста хотят ввести уголовное наказание

Совет Федерации выступит за введение уголовной и административной ответственности для лиц, увольняющих людей предпенсионного возраста.

Такое заявление сделала спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

"Мы с удовольствием подключимся к подготовке и примем законы по ужесточению административной и уголовной ответственности к работодателям, которые позволяют себе обижать людей предпенсионного возраста", — заявила Матвиенко.

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