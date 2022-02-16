За время пандемии в Карелии более 15 тысяч детей переболели коронавирусом

За сутки в Карелии коронавирус выявлен у 124 детей, сообщил глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

На 17 февраля зарегистрировано 15109 детей, инфицированных коронавирусом. За минувшие сутки выявлено 124 новых случаев заражения COVID-19 у детей, 24 часа назад этот показатель был 157.

За сутки от коронавирусной инфекции выздоровели 210 несовершеннолетних.

Число выздоровевших маленьких пациентов за время пандемии достигло 14175 человек.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии выявлены 1001 инфицированный, выздоровели 998, зарегистрировано еще три смерти от коронавируса.