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За время пандемии в Карелии коронавирус выявлен у 8622 детей

Новости. Общество
09:38, 31 Октября 2021
фото: © youtube.com/aerocreativvideo

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За минувшие сутки выявлено 47 новых случаев коронавирусной инфекции среди несовершеннолетних в Карелии.

По данным на 31 октября, за сутки коронавирус был выявлен у 47 детей в республике. Число инфицированных коронавирусом детей в республике увеличилось до 8622. Об этом сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

За минувшие сутки от коронавируса выздоровели еще 47 маленьких пациентов. Число выздоровевших детей за время пандемии достигло 8128.

Напомним, за сутки в Карелии коронавирусом инфицировано 298 человек, зарегистрировано пять смертей, выздоровели 283 пациента.

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