За время пандемии в Карелии коронавирус выявлен у 8622 детей

За минувшие сутки выявлено 47 новых случаев коронавирусной инфекции среди несовершеннолетних в Карелии.

По данным на 31 октября, за сутки коронавирус был выявлен у 47 детей в республике. Число инфицированных коронавирусом детей в республике увеличилось до 8622. Об этом сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

За минувшие сутки от коронавируса выздоровели еще 47 маленьких пациентов. Число выздоровевших детей за время пандемии достигло 8128.

Напомним, за сутки в Карелии коронавирусом инфицировано 298 человек, зарегистрировано пять смертей, выздоровели 283 пациента.