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За время пандемии в Карелии от коронавируса умерли 692 человека

Новости. Общество
09:35, 21 Июля 2021
фото: © Егор Алеев/ТАСС

За сутки в Карелии от COVID-19 скончались три человека, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

По данным на 20 июля, за сутки коронавирус был выявлен у 193 жителей республики, из них 191 непривитый. Заболели 190 человек, в состоянии средней тяжести находится 35 пациентов и 8 госпитализированных тяжелые, один заболевший доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии.

В ковид-центрах проходят лечение 731 больной коронавирусом, из них 8 крайне тяжелых, два пациента подключены к инвазивной ИВЛ, они не могут самостоятельно дышать.

Общее число инфицированных составляет 54272 человека.

За минувшие сутки зарегистрировано еще три смерти от COVID-19. Общее число жертв коронавируса увеличилось до 692.

За сутки выздоровели еще 175 пациентов. Всего выписанных по выздоровлению 50596 человек.

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