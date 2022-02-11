За выброшенный из машины мусор будут бить рублем

В России введут крупные штрафы за незаконный вывоз бытовых и производственных отходов в лес.

Российские законодатели озаботились, наконец, стихийными свалками бытовых и производственных отходов, которые захватывают лесные территории вблизи населенных пунктов и дачных кооперативов. На пленарном заседании Государственной Думы, которое состоялось 15 февраля, депутаты приняли в первом чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях РФ, которые устанавливают довольно-таки высокие штрафы за выбрасывание мусора «вне объектов накопления и размещения отходов» и «иных специально отведенных мест». Причем, эти штрафы касаются тех, кто вывозит свой мусор в лес или на какой-нибудь загородный пустырь на машине: статью 8.2 КоАП РФ предполагается дополнить частями об административной ответственности за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды, «выразившееся в сбросе (выгрузке) отходов производства и потребления из транспортного средства».

О том, какое наказание ждет за выброшенный из машины мусор, читайте тут.