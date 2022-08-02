За выходные автоинспекторы остановили в Карелии 19 пьяных водителей

Нарушителям грозит лишение прав, сообщили в ГИБДД республики.

Сотрудники Госавтоинспекции Карелии в конце минувшей недели проверили водителей в республике на трезвость.

Всего автоинспекторы остановили 19 водителей, севших за руль в пьяном виде. В частности, 7 августа в поселке Шуя в Прионежском районе от управления был отстранен водитель автомобиля УАЗ Patriot — мужчина был нетрезв. Теперь ему, как и прочим нарушителям, грозит штраф и лишение прав.

Ранее в районе Сямозера 31-летний житель поселка Эссойла, перепив спиртного, сел за руль и на автомобиле не вписался в поворот.