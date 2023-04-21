За выходные дни в Петрозаводске поймали 14 нарушителей ПДД

Горе-водители отстранены от управления автомобилем и будут привлечены к административной ответственности.

В минувшие выходные инспекторы ГИБДД отстранили от управления автомобилем 14 водителей: у семерых из них были признаки опьянения, другие семеро сели за руль без прав, сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.

Первым грозит лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет и штраф в размере 30 тысяч рублей, вторым — штраф от 5 тысяч до 15 тысяч рублей.

Автомобили нарушителей отправлены на спецстоянку.

О фактах вождения в нетрезвом виде ГИБДД призывает сообщать по телефонам: 715-900, 78-44-44.