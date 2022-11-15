За выходные дорожная полиция в Петрозаводске остановила восемь пьяных водителей

Автолюбителей ожидает административный штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет.
За выходные дни в столице Карелии автоинспекторы отстранили от управления 15 водителей: восемь управляли с признаками опьянения, семь - не имели прав.
За вождение в нетрезвом виде водителей ожидает административный штраф в размере 30 тымячрублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет.
За езду без прав предусмотрен административный штраф от пяти до 15 тысячрублей и эвакуация авто на специализированную стоянку.
Госавтоинспекция призывает граждан сообщать о фактах нетрезвого вождения в дежурную группу ГИБДД по телефонам: 715-900, 78-44-44.
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