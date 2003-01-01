Для тушения свалки в Кондопоге будут перекапывать весь мусорный полигон

В Кондопожском районе над устранением очагов работают 20 человек и 13 единиц техники.

За выходные на мусорный полигон в Кондопожском районе, где уже давно горит свалка, завезли три десятка машин с песком и пульпой для ликвидации очагов задымления. Об этом сообщил глава республики Артур Парфенчиков. На сегодняшний день над устранением очагов работают 20 человек и 13 единиц техники. В дальнейшем планируется перекопка мусорного полигона.

— Сейчас планируют делать перекопку мусорного полигона: его нужно разделить рвом на сектора, чтобы недопустить возможное распространение огня,— подчеркнул Артур Парфенчиков.

Глава Карелии дал поручение пробурить скважину – нужна бесперебойная подача воды. Контроль за своевременным выполнением всех работ поручили Госкомитету РК по безопасности и его руководителю Олегу Полякову.

Напомним, из-за возгорания свалки в Кондопоге уже давно горит свалка. Дым в зависимости от направления ветра идет и на город и на соседние поселки, а также на трассу «Кола».