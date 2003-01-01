За выходные в Петрозаводске 15 водителей отстранены от управления

Госавтоинспекция подвела итоги рейдов, прошедших в субботу и воскресенье.

В минувшие выходные в Петрозаводске сотрудники ГАИ провели рейды. В ходе профилактических мероприятий 15 водителей отстранили от управления 15 за грубые нарушения правил дорожного движения.

По данным Госавтоинспекции, восемь из них управляли автомобилями в состоянии алкогольного опьянения, еще семеро вообще не имели водительских прав. В отношении всех нарушителей составлены административные протоколы, а их автомобили отправлены на штрафстоянку.

ГАИ напоминает, что управление автомобилем в пьяном виде или отказ от медосвидетельствования грозит водителю крупным штрафом в 45 тысяч рублей и лишением прав на срок от полутора до двух лет.

Если водитель попадется повторно, это будет уже уголовное преступление с риском реального лишения свободы. Управление машиной без водительских прав наказывается штрафом от 5 до 15 тысяч рублей.