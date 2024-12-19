За выходные в Петрозаводске 9 водителей остались без автомобилей

Автоинспекторы отстранили от управления нескольких нарушителей.

За минувшие выходные, 21 и 22 декабря, автоинспекторы Петрозаводска отстранили от управления 9 водителей. Из них 6 были пьяными, а 3 ездили без прав.

В ГАИ напомнили, что за пьяное вождение предусмотрено наказание в виде лишения прав до 2 лет, а также штрафа в 30 тысяч рублей, а за повторное аналогичное нарушение можно получить до 2 лет лишения свободы.

Поездка за рулем без прав может окончиться штрафом до 15 тысяч рублей, а если водитель ранее был лишен прав — до 30 тысяч рублей, либо арестом до 15 сутоке, либо обязательными работами до 200 часов.

Горожан призвали сообщать о пьяных водителях по телефонам: 715-900, 78-44-44.