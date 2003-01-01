За выходные в Петрозаводске от управления отстранили 15 водителей

Все автомобили нарушителей были помещены на штрафстоянку.

За прошедшие выходные дни в Петрозаводске сотрудники Госавтоинспекции отстранили от управления транспортными средствами 15 водителей. По данным ведомства, 8 из них управляли автомобилями в состоянии опьянения, 7 не имели права управления транспортом.

В отношении всех нарушителей составлены административные материалы, автомобили помещены на специализированную стоянку. Нарушителям грозят серьезные административные наказания.

За управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрено лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет и штраф 45 тысяч рублей. Повторное нарушение влечет уголовную ответственность. За управление без прав установлен штраф от 5 до 15 тысяч рублей.

