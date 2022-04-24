За выходные водители маршрутных автобусов 20 раз нарушили правила в Петрозаводске

Госавтоинспекция Петрозаводска подвела промежуточные итоги акции «Безопасный автобус».

Как сообщили в ГИБДД Петрозаводска, автоинспекторы в рамках профилактического мероприятия «Безопасный автобус» контролируют соблюдение водителями маршруток ПДД.

За выходные сотрудники ГИБДД пресекли 20 нарушений, допущенных водителями автобусов. Среди них были нарушения требования дорожных знаков и правил маневрирования, неисправности автобусов, игнорирование ремней безопасности. Некоторые водители имели неоплаченные штрафы за нарушения ПДД.

Напомним, 14 апреля маршрутка протаранила легковушку в самом центре Петрозаводска.