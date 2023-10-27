Забавный и необычный день объявили в одной из школ на юге Карелии

От креативной придумки дети бежали в школу с радостью.

О необычном дне в одной из школ Карелии рассказали в пресс-службе главы республики.

«Когда бежишь в школу с радостью!» — так прокомментировали забавное новшество в официальном источнике.



В Лахденпохской школе ребятам предложили покреативить, уточнили в пресс-службе.

Там придумали «День без рюкзаков».

А а что из этого вышло, смотрим на фото.