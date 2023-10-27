Забавный и необычный день объявили в одной из школ на юге Карелии

От креативной придумки дети бежали в школу с радостью.
О необычном дне в одной из школ Карелии рассказали в пресс-службе главы республики.
«Когда бежишь в школу с радостью!» — так прокомментировали забавное новшество в официальном источнике.
В Лахденпохской школе ребятам предложили покреативить, уточнили в пресс-службе.
Там придумали «День без рюкзаков».
А а что из этого вышло, смотрим на фото.
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